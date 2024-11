Ilfattoquotidiano.it - Israele “vota” a larga maggioranza per Trump. A Gaza prevale lo scetticismo su entrambi i candidati

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

Inè quasi un plebiscito per. A, questo o quella pari sono,una pessima opzione. Sono alcune indicazioni che giungono da uno degli epicentri delle crisi geopolitiche in corso. Utile ricordare che l’amministrazione di Joe Biden in questo ultimo anno ha destinato ad18 miliardi di dollari in varia forma,ntemente per rifornire lo stato ebraico di armi, bombe e munizioni. Nonostante più dei due terzi degli ebrei americani si identifichino con il Partito democratico e oltre la metà dell’elettorato israeliano voti a sinistra, nello Stato ebraico, secondo i sondaggi delle tv, il 70% della popolazione tifa per una vittoria di. Dai rilevamenti emergono forti timori, quando non angoscia reale, sull’eventualità che alla Casa Bianca si insedi Kamala Harris e che il sostegno “incrollabile” a, dichiarato da Joe Biden a prescindere dalle frizioni con Benjamin Netanyahu, possa vacillare.