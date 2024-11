Superguidatv.it - Endless Love, trame turche: una rivelazione di Zeynep fa infuriare Emir

Leggi tutto su Superguidatv.it

Cosa accadrà nelle prossime puntate? Gli spoiler turchi rivelano chee Hakan decideranno di convolare a nozze: una decisione che non farà affatto piacere aKozcuo?lu. Ma scopriamo insieme cosa accadrà.anticipazionidelusa daLa storyline prenderà il via nel momento in cuiscoprirà di aspettare un figlio da. La sorella di Kemal non rivelerà il suo stato all’amante, ma ci penserà Hakan. Il commissario saprà bene che Kozcuo?lu potrebbe fare del male alla ragazza e si dimostrerà pronto a tutto pur di proteggerla.– da parte sua – manifesterà la sua decisione: non sarà disposto a riconoscere il nascituro come suo figlio, ma non gli farà mancare niente. A dimostrazione del suo attaccamento al bambino consegnerà aun’assicurazione sanitaria che copra tutte le spese fino al momento del parto.