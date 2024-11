Ilrestodelcarlino.it - Chiesetta Ricci, lavori per finire il restauro

Ha preso il via l’intervento di completamento del recupero dellain via Finzi 208 a Modena, volto a rendere l’edificio pienamente fruibile. Sono in corso, infatti, ididelle superfici interne, esterne e del sagrato, oltre alla realizzazione degli impianti elettrico e di illuminazione e di drenaggio delle acque meteoriche. L’intervento, per un valore complessivo di 200 mila euro, è realizzato a cura dell’Amministrazione comunale e arriverà a conclusione nei primi mesi del 2025. Si tratta del secondo stralcio didopo che, ad aprile dello scorso anno, sono stati completati idi consolidamento strutturale della cappelletta ed è stata realizzata la copertura, per un valore di 95 mila euro, con un contributo regionale di 40 mila euro per la ricostruzione post sisma.