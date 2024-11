Un docufilm racconta il genocidio del popolo Sinto e Rom ad Auschwitz

Leggi tutto su Ildenaro.it

Unildele Rom attuato dai nazisti durante la Seconda Guerra mondiale nel campo di sterminio di-Birkenau: è ‘Memorijako drom (tracce di memoria)’, del regista Danilo Caracciolo, che sarà presentato in anteprima nazionale venerdì 8 novembre al cinema Perla di Bologna (ore 20.30) con ingresso libero. Il documentario è stato realizzato nell’ambito del progetto europeo Teacer-Transformative Roma Art and Culture for European Remembrance e prodotto da SMAiL-Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna. Il progetto ha coinvolto team di ricerca di Italia, Portogallo, Polonia e sei gruppi di giovani ed adolescenti, in maggioranza rom e sinti, nella costruzione partecipata della memoria dell’olocausto delle minoranze Sinte e Rom in Europa.