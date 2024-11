Inter-news.it - Sverko, labiale inequivocabile: il retroscena su Inter-Venezia – Sky

ha segnato al 97? dipareggiando i conti dopo la rete di Lautaro Martinez, ma giustamente il VAR ha annullato. Spunta adesso undello stesso difensore dei lagunari. EPISODIO – Vittoria col brivido per l’contro il, con i nerazzurri che hanno vinto di misura grazie alla rete di Lautaro Martinez. Il Toro ha ritrovato la rete dopo 249 giorni, l’ultimo timbro a San Siro in una partita di Serie A era avvenuto lo scorso 28 febbraio nel recupero contro l’Atalanta finito 4-0. Nel finale, clamoroso brivido per la Beneamata, che dopo aver sfiorato più volte il gol del raddoppio, subisce l’incredibile gol dial 97?. Dopo check del VAR, però, Maria Sole Ferrieri Caputi ha annullato il gol., infatti, ha colpito la palla con il pugno spingendola oltre Sommer.