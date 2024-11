Sport.periodicodaily.com - Real Madrid vs Milan: le probabili formazioni

Gara valida per la quarta giornata di Champions League 2024/2025. I rossoneri sono chiamati a compiere un’impresa nella tana dei Campioni d’Europa per sperare quanto meno nei playoff.vssi giocherà martedì 5 novembre 2024 alle ore 21 presso lo stadio Bernabeu.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I Campioni d’Europa in carica hanno totalizzato sei punti in tre partite, frutto di due vittorie e una sconfitta. I primi due successi sono stati ottenuti in rimonta, contro Stoccarda e Borussia Dortmund, ed hanno preceduto la clamorosa sconfitta sul campo del Lille. La squadra di Carlo Ancelotti sembra aver perso lo smalto delle passate stagioni, come si può vedere nella Liga dove occupa il secondo posto a nove lunghezze dal Barcellona capolista dal quale è stato sconfitto per 4-0.