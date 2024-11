Ilrestodelcarlino.it - Fabriano, metalli pesanti e inquinamento nel fosso: denunciata imprenditrice

(Ancona), 4 novembre 2024 – I carabinieri forestali del Nucleo diin collaborazione con i tecnici dell'Arpam, dipartimento Provinciale di Ancona, sono intervenuti su uno scarico di acque reflue industriali che ha inquinato ildemaniale "Serramaggio" in frazione Marischio del Comune di. In particolare le analisi delle acque del torrente, eseguite dai laboratori Arpam di Ancona, hanno confermato valori sensibilmente superiori ai limiti tabellari previsti dal codice dell’ambiente per i parametri di, Cod e solidi sospesi, tali da generare un deterioramento significativo dello stato delle acque del