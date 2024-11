David Bowie avrà un museo tutto suo | nel 2025 a Londra apre l’esibizione permanente dedicata al Duca Bianco

Leggi tutto su Open.online

Le porte dellondinese dedicato asi apriranno al pubblico il 13 settembre del. Il nome scelto èCenter e conterrà oltre 90mila cimeli riguardanti l’artista e icona assoluta. Una consacrazione definitiva che forse non si sarebbe concretizzata se non fosse stato per l’enorme successo della mostraaldel 2013,Is, che ha fatto il giro del mondo raccogliendo letteralmente milioni di spettatori. Giro del mondo che ha preso il via dal Victoria and Albert Museum, che con questa nuova esposizione riguardanteinaugurerà una nuova sede nell’East London.