Secoloditalia.it - Capotreno accoltellato, sindacati e sinistra all’assalto di Salvini. Scatta lo sciopero di otto ore

E’ grave ilda due nordafricani trasportato in codice rosso all’ospedale. Non è in pericolo di vita, ma la lama per pochi centimetri non lo ha colpito in organi vitali. E’ statointorno alle 13.30 sul treno regionale partito da Genova Brignole e diretto a Busalla, all’altezza di Rivarolo. E’ stato colpito durante la sua attività di controlleria. L’aggressione ha immediatamente suscitato un’ondata di indignazione e preoccupazione, a partire dal ministro dei Trasporti, Matteo(“nessuna clemenza per i responsabili”). Subito èta la proclamazione delloda parte delle maggiori sigle sindacali. Ed è partita la carica controda parte dellain codice rosso,martedì. Serracchiani e BocciadiDomani, “alla luce di quanto accaduto si proclama la prima azione didi 8 ore per il personale degli Equipaggi e della Vendita/Assistenza della Divisione Passeggeri Regionale Liguria, degli Equipaggi della Dplh di Genova Piazza Principe, del personale di Fs Security Liguria “.