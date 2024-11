Notizie.com - Bollo auto 2025: come attivare l’sms promemoria. Ti ricorderà la scadenza

Esistono due servizi diper non dimenticare il pagamento del: quali sono e la procedura per attivarli. Tra le spese che glimobilisti devono affrontare, rientra anche il pagamento del, la tassa che annualmente deve essere versata dai possessori di veicoli regolarmente iscritti al Pra (Pubblico Registromobilistico).. Tila(Notizie.com)Può accadere di dimenticare il pagamento del, circostanza per cui possono scattare delle sanzioni, il cui importo varia in base al ritardo del versamento, ma anche il fermo amministrativo quando non si provvede al pagamento dopo la ricezione dell’avviso dell’Agenzia delle Entrate. Per evitare di dimenticare la, esistono due servizi diche glimobilisti possonoseguendo delle semplici procedure.