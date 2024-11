Uominiedonnenews.it - Beautiful Anticipazioni Trama Puntate 11-16 Novembre 2024: Hope Tradisce Liam con Thomas!

da lunedì 11 a sabato 16: a Roma,vede Hope ebaciarsi! I “Bridge” insieme: a Roma, Brooke e Ridge ritornano insieme! Hope tira a sée lo bacia sotto lo sguardo attonito di! Deluso, il giovane Spencer incontra Steffy con la quale vive un momento di vicinanza! Finalmente gli episodi dici proietteranno nella Città Eterna! Le, sulladellein onda da lunedì 11a sabato 16, promettono grandi svolte! Gli spoiler svelano che, pentitosi di non aver seguito Hope a Roma, deciderà di prenotare il primo volo per l’Italia per assistere così all’anteprima della HFTF! Purtroppo, nessun aereo sarà disponibile.