Alla multiservizi la gestione della piscina

PARABIAGO (Milano) Sarà Euro.PA, lacon sede a Legnano, a occuparsicomunale di Parabiago per i prossimi dieci anni: la proposta presentata è stata approvata dal Consiglio comunale e crea una continuità tra il lavoro svolto dnegli ultimi mesi – grazie al contratto ponte che aveva fatto seguito all’uscita di scena del precedente gestore, Amga Sport – e il futuro dell’impianto di via Carso. Va sottolineato che Euro.PA si sta già occupando da alcuni mesi anche di un’altra, quella di Cerro Maggiore. La proposta presentata da Euro.PA che ha trovato il consenso del Consiglio punta sulla conferma dei corsi sviluppati nelle ultime stagioni, in primis la scuola nuoto, l’acquaticità neonatale, il fitness.