Alberto Zampino è il terzo Boss in Incognito della decima edizione

e ultimo appuntamento del 2024 per ladiIn. Stasera, lunedì 4 novembre 2024, in prima serata su Rai2, Max Giusti arriverà a Gragnano, in provincia di Napoli, per unirsi ai lavoratori di Pastificio Gentile, azienda leader nella produzione di pasta artigianale. Ad attenderlo ci sarà, Amministratore Delegato dell’azienda.in10: chi è, Amministratore Delegato di Pastificio Gentile Con sede a Gragnano (Na), Pastificio Gentile conta 120 dipendenti ed esporta in tutto il mondo con un fatturato di 15 milioni di euro. In un solo anno il Pastificio è infatti in grado di produrre 4 milioni di confezioni di pasta artigianale con un totale di 80.000 sacchi di semola utilizzata. L’azienda è nata grazie alla famiglia Gentile nel 1876.