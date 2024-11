Bergamonews.it - Al cinema in settimana: da “Il padrino – Parte II” a “The last Naruto”

Arriva al“The– The movie”. Il film, che approda nelle sale lunedì’ 4 novembre, chiude l’iconica saga di 720 episodi dedicati al celebre ninja, personaggio creato da Masashi Kishimoto che ha pubblicato il primo manga sunel 1999. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Valentina e i Muostri”, documentario diretto da Francesca Scalisi che racconta di una famiglia siciliana all’ombra del ”muos”, un massiccio sistema di comunicazioni satellitari. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Venom – Thedance”, “Parthenope”, “Il robot selvaggio”, “The substance”, “Longlegs”, “200% Lupo” e “Smile 2”. Da annotare, infine, la proiezione speciale de “IlII”, a cinquant’anni dal debutto.