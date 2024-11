Napolipiu.com - Manna sul rinnovo di Kvaratskhelia: “Vogliamo gratificarlo, novità a breve!”

Il ds del Napoli annuncia sviluppi importanti sul futuro del georgiano e elogia l’impatto di McTominay Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro l’Atalanta, toccando temi cruciali per il futuro azzurro. Ildi“Abbiamo presentato un’offerta a luglio”, rivelasuldi. “Nonprotrarre la situazione a lungo. Il nostro obiettivo è gratificare Khvicha: ci attendiamo sviluppi a, altrimenti rimanderemo le valutazioni a fine campionato“. L’elogio a McTominay Parole al miele per McTominay: “Scott è un giocatore importante, non lo scopriamo oggi. La sua intelligenza tattica e forza fisica gli hanno permesso di adattarsi rapidamente alla Serie A. Siamo molto soddisfatti del suo rendimento, ma può crescere ancora”.