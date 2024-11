Ilnapolista.it - La Roma torna a perdere: 3-2 a Verona

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Laperde a, 3-2. La squadra di Juric che ha trovato il gol del pareggio due volte durante la partita, alla fine ha perso. fa Zalewski apre le danze con un gol al 12? che viene però poi annullato per fuorigioco. E ilrisponde trovando il gol del vantaggio con Tengstedt. Laspinge, ma i padroni di casa offrono pochi spazi. Alla fine arriva il gol dell’1-1 di Soulé. A dieci minuti dalla fine del primo tempo ilin vantaggio con il gol di Magnani, che segna di testa su calcio d’angolo. Un gol controverso perché il difensore delcommette fallo ai danni di N’Dicka durante l’azione. Non sono tardate ad arrivare le proteste sui social. No no, gomitata di Magnani. pic.twitter.