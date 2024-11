Gaeta.it - Il futuro dell’agrobiodiversità in Campania: opportunità di sviluppo e tutela ambientale

Il dibattito sull'agrobiodiversità e sulle strategie di valorizzazione delle produzioni locali ha preso piede durante un incontro a Vitulano, in provincia di Benevento. I partecipanti hanno esplorato l'importanza di integrare la crescita economica delle aree interne con la salvaguardia dell'ambiente. Questo evento ha coinciso con la 31ma Sagra della Castagna e del Pecorino Vitulanese, un'ottimaper mettere in luce le problematiche e le prospettive del settore castanicolo. La valorizzazioneL'accento sulla valorizzazioneè emerso come un'fondamentale per loeconomico della. Durante l'incontro, l'agronomo Sebastian Limata ha enfatizzato che "la risorsa più grande che abbiamo è l'agrobiodiversità poiché non riproducibile in altre parti del mondo.