Anora, detta Ani, interpretata da Mikey Madison, è una ballerina erotica americana di origine russa esperta in lap dance. Un giorno nel locale dove lavora arriva Ivan...

, una giovanetrice del sesso di Brooklyn, si imbatte nella possibilità di vivere la fiaba di Cenerentola, dopo aver incontrato e sposato, senza grandi dubbi, il figlio di un oligarca. Una volta che la notiziain Russia, l’esperienza da sogno è minacciata dall’arrivo a New York dei suoceri, intenzionati a far annullare il matrimonio. Leggi anche › Festival di Cannes 2024: il film “” di Sean Baker ha vinto la Palma d’oroAni,da, già apparsa in Once Upon a Time in Hollywood – è unadiin lapche porta i clienti nei privé offrendo loro servizi extra a pagamento.