Volley B1 femminile. L’Olimpia Teodora per il riscatto sul campo della Vtb Bologna

Terzo impegno in sette giorni perche affronta la breve, ma assai impegnativa trasferta a Castel Maggiore, suldel Progresso. Le giallorosse sono reduci da due sconfitte in gare lunghe e combattute: al Costa si è ceduto in 5 set al non irresistibile Teramo, mentre contro Conegliano, nell’infrasettimanale di martedì, è mancata un po’ di continuità per riuscire a portare via almeno un punto contro la formazione veneta, giovane e ben organizzata. Destano preoccupazioni le condizionispalla25enne schiacciatrice Sara Gabrielli, apparsa piuttosto limitata nei movimenti nelle prime tre partite. La giocatrice non sarà schierata (posto presumibilmente rilevato dalla giovane Vittoria Balducci) e non si conoscono i tempi di un possibile recupero.