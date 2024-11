Paolini-Sabalenka in tv | data orario canale e diretta streaming Wta Finals Riyadh 2024

Leggi tutto su Sportface.it

Jasminese la vedrà contro Arynanel secondo match del Gruppo Viola alle WTAsul veloce indoor di(Arabia Saudita). Debutto straordinario della tennista toscana al suo esordio nel torneo che vede in campo le otto migliori giocatrici della stagione. Jasmine si è imposta con il punteggio di 7-6(5) 6-4 nel suo primo match su Elena Rybakina che era al rientro dopo aver giocato solo un paio di partite da luglio in poi. Un gran bella vittoria per l’allieva di Renzo Furlan, che ora comanda la classifica insieme ad Arynae si prepara proprio a sfidare la numero uno al mondo nel secondo incontro in terra saudita. I precedenti sono in perfetta parità, con Jasmine che riuscì a sconfiggere la bielorussa nel lontano 2017 in un ITF, ma sopratutto nel 2022 sul cemento di Indian Wells quando Aryna era già n°2.