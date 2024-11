Ilfattoquotidiano.it - Kamala Harris si porta avanti e, sperando di vincere, costruisce la sua squadra africana

In vista delle prossime elezioni Usa del 5 novembre,sidila sua. Ha infatti ha riunito unadi 25 persone per elaborare una politica globale Usa-Africa in caso di vittoria. Il team, che comprende diplomatici, ex funzionari governativi, esperti di finanza per lo sviluppo e leader della diaspora, tra gli altri, è supervisionato dall’ex procuratore generale degli Stati Uniti Eric Holder, uno stretto consigliere della campagna di. La strategia mira a dare maggiore imnza alla politica, un ambito che tradizionalmente ha ricevuto poca attenzione nella politica estera statunitense. L’iniziativa guidata dapunta a rafforzare la collaborazione con i Paesi africani in settori chiave come la tecnologia, l’energia e lo sviluppo delle infrastrutture digitali.