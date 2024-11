Giana-Arzignano oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutto su Sportface.it

(Sportface.it - sabato 2 novembre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv edi, match valido per la tredicesima giornata del girone A di/2025. I padroni di casa devono rialzarsi dopo un momento di crisi, con un solo punto nelle ultime quattro partite che li hanno fatti precipitare al quindicesimo posto. Gli ospiti invece, nonostante la diciottesima piazza, sono in risalita, reduci da due vittorie consecutive che gli hanno permesso di abbandonare l’ultima posizione della graduatoria.: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 2 novembre alle ore 15.00, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.in tv:/25 SportFace.