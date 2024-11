dopo 25 anni di attività, Voglia di Frutta, lo storico negozio di Frutta e verdura situato in via Due Principati, abbassa le saracinesche. La decisione arriva per motivi di salute del proprietario, che ha dedicato quasi un quarto di secolo alla sua attività e alla comunità locale.Negli anni Avellinotoday.it - Voglia di Frutta chiude dopo 25 anni: il saluto di un’istituzione locale Leggi tutto su Avellinotoday.it ☑️Scopri di più su questa notizia 📰Avellinotoday.it:25di attività,di, lo storico negozio die verdura situato in via Due Principati, abbassa le saracinesche. La decisione arriva per motivi di salute del proprietario, che ha dedicato quasi un quarto di secolo alla sua attività e alla comunità.Negli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:di25 anni: il saluto di un’istituzione locale; Lada mangiare in autunno: fai il pieno nella tua spesa; Di giorno vendevano la, di sera spacciavano;40 anni di lavoro Tito Montecchila sua ortofrutta; Tornare in formale Feste: 5 alimenti che riducono ladi zucchero;40 anni i fruttivendoli di Meda abbassano la saracinesca; Approfondisci 🔍

Quando mangiare la frutta

(universonline.it)

Quando si vuole ridurre il rischio di infarto e ictus bisognerebbe mangiare frutta fresca. Per ottenere ottimi livelli di nutrienti in modo genuino, bisognerebbe consumarla entro 24 ore dal raccolto.

Meglio mangiare la frutta lontano dai pasti: cosa c'è di vero?

(buonissimo.it)

È la quantità globale di carboidrati assunti ai pasti, infatti, a influenzare i livelli della glicemia nel sangue, quindi se si vuole mangiare la frutta dopo i pasti è possibile farlo anche con il ...

Hai fame dopo cena? Ecco come fare per non mangiare di sera e di notte

(gazzetta.it)

Languore e voglia di dolce sono un problema comune che può rovinare il sonno e far ingrassare. Per placare la fame dopo cena segui i consigli degli esperti.

Mangiare la frutta: prima o dopo i pasti?

(sapere.it)

Non è vero che a fine pasto la frutta fermenti, rallenti la digestione o gonfi. Non c'è mai un motivo valido per non consumare frutta: può essere uno spuntino o completarlo, ma può e deve anche essere ...