Ultime notizie Calcio Estero: Real Madrid come il Milan, match rinviata a data da destinarsi

Calcio estero, Racing in finale di Copa Sudamericana: battuto il Corinthians, ecco chi sfiderà

Siamo arrivati all’ultima pagina prima di scrivere la storia in Sudamerica per quanto riguarda il 2024. Dopo aver scoperto chi si giocherà la Copa Libertadores, ora abbiamo anche le due finaliste di ...

Torna Barcellona-Espanyol: sono passati due anni dall’ultimo derby

Sono passati due anni dall’ultima volta. Domenica 3 ottobre, alle h.16:15 torna il derby barcelones tra Barcellona ed Espanyol, uno scontro che affonda le sue radici non solo nel calcio, ma nella stor ...

Il Marsiglia di De Zerbi crolla in casa col PSG: per l’allenatore una sola vittoria nelle ultime quattro

L'allenatore italiano cercava una partita di cuore e personalità tra le mura amiche contro un Paris Saint Germain che nel corso delle ultime settimane non si è dimostrato irresistibile. Niente di ...

Valencia ultimo, Gayà: "Il problema è sempre lo stesso: non riusciamo a chiudere le partite"

José Luis Gayà, capitano del Valencia, ha analizzato ai microfoni di DAZN la sconfitta della sua squadra contro il Las Palmas. Un k.o. casalingo.