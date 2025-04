Prada compra Versace affare da 125 miliardi di euro | Faremo la storia

Prada ha comprato Versace. I due brand della moda hanno infatti raggiunto un accordo definitivo: il brand della Medusa sarà ceduto dalla Capri Holdings al gruppo guidato da Patrizio Bertelli per una cifra pari a 1,25 miliardi di euro. Il presidente e amministratore esecutivo di Prada ha. Europa.today.it - Prada compra Versace, affare da 1,25 miliardi di euro: "Faremo la storia" Leggi su Europa.today.it hato. I due brand della moda hanno infatti raggiunto un accordo definitivo: il brand della Medusa sarà ceduto dalla Capri Holdings al gruppo guidato da Patrizio Bertelli per una cifra pari a 1,25di. Il presidente e amministratore esecutivo diha.

