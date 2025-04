Calciomercato.it - Juventus, in stand by il riscatto di Conceicao: serve una mano dal Porto | CM.IT

Leggi su Calciomercato.it

Arrivato in prestito secco oneroso fino al termine della stagione in corso dal, proseguono le discussioni per un eventuale permanenza in bianconeroSono giornate complicate quelle che mancano da qui alla fine del campionato di Serie A. Tutto è ancora in ballo, dalla corsa Scudetto passando per quella che porta alla Champions League fino ad arrivare alla lotta per non retrocedere.(LaPresse) – Calciomercato.itMa sono anche questi i giorni in cui le strategie dei club in vista del futuro prossimo vengono messe sul tavolo. È il momento delle decisioni importanti, tanto per i direttori sportivi quanto per gli allenatori e i calciatori. Chi non vive un grande momento è, sicuramente, la famiglia. Il papà Sergio, alla guida del Milan, terminerà la sua avventura rossonera al termine di questa annata, dopo soli sei mesi in Serie A.