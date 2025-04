Formiche.net - Healthcare Awards. Un riconoscimento alla salute che genera valore

Ci sono gesti, scelte e visioni che contribuiscono in modo determinante a costruire una sanità migliore. Nascono con questa ambizione, nel 2024, gli, unideato e promosso dalle testatePolicy e Formiche, pensato per valorizzare l’impegno di istituzioni, professionisti e aziende che si sono distinti per il loro impegno nel campo della, contribuendo in modo tangibile al miglioramento del benessere collettivo e al rafforzamento della sostenibilità dei sistemi sanitari.“Non si tratta di una semplice premiazione, ma di una narrazione che ogni anno si arricchisce di volti, territori e progetti capaci di trasformare lapubblica in un patrimonio collettivo più solido e lungimirante”, riferisce ls direttore diPolicy e condirettore di Formiche Alessandra Maria Claudia Micelli.