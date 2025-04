Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro

sorpresa del Papa nella basilica di San Pietro. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice, apprende l'Adnkronos, si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Blitz adeldi San. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice, apprende l'Adnkronos, si è fatto accompagnare inper verificare di persona il restauro dei monumenti funebri dei pontefici Paolo III e Urbano VIII che sarà presentato domani in Vaticano. Poi si è recato sulla .

Carlo e Camilla a sorpresa da papa Francesco: la stretta di mano, gli auguri per l'anniversario, il dono nel p. Il Papa a sorpresa nella basilica di San Pietro. Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro. Il Papa a sorpresa nella basilica di San Pietro. Papa Francesco visita a sorpresa nella Basilica di San Pietro: ha verificato lo stato dei lavori di ristrutturazione. Papa Francesco a sorpresa nella Basilica di San Pietro sorridente e senza ossigeno: i fedeli sperano possa par. Ne parlano su altre fonti

Papa Francesco a sorpresa nella Basilica di San Pietro sorridente e senza ossigeno: i fedeli sperano possa partecipare ai riti della Settimana Santa - Oggi, Papa Francesco ha fatto una visita a sorpresa alla Basilica di San Pietro, un gesto che non solo ha sorpreso i fedeli, ma ha alimentato le speranze di una sua possibile partecipazione ai ... (msn.com)

Papa Francesco, visita a sorpresa a San Pietro - Nuova visita per Papa Francesco nella Basilica di San Pietro in Vaticano dopo l’uscita di domenica scorsa in occasione della messa del Giubileo degli Ammalati. Poco prima delle 13, secondo quanto conf ... (msn.com)

Papa Francesco a sorpresa nella basilica di San Pietro - Blitz a sorpresa del Papa nella Basilica di San Pietro. È accaduto intorno alle 12.40 quando il Pontefice, apprende l'Adnkronos, si è fatto accompagnare in basilica per verificare di persona il ... (msn.com)