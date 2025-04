Ilfattoquotidiano.it - Morta a 55 anni Valentina Tomada: un altro lutto si è abbattuto su Il Paradiso delle Signore

Unsi abbatte su Il. Ha lasciato tutti senza parole la morte di, a soli 55, l’attrice che nella soap di Rai1 interpretava Palma Rizzo. A dare la notizia via social ieri è stata la collega Emanuela Grimalda: “Non è possibile! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà”, ha scritto in un post che in poche ore è diventato virale. Ed era quasi scontato che accadesse, visto che è la terza pesantissima scomparsa che colpisce il cast della fiction del pomeriggio della rete ammiraglia. Il 14 aprile scorso è morto Pietro Genuardi, colpito da un tumore del sangue; poi due giorni fa era arrivata la notizia della scomparsa di Andrea Savorelli, anche lui vittima di una grave patologia del sangue a seguito della quale aveva dovuto affrontarepesanti cure che lo avevano costretto a lasciare il video.