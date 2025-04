Oasport.it - Atletica, Gout Gout sfonda il muro dei 10”! Doppia volata da urlo a 17 anni, ma il vento…

Leggi su Oasport.it

ha strabiliato nella giornata d’apertura dei Campionati Australiani Under 20, incominciati a Perth. Il 17enne è sceso per due volte sotto ildei dieci secondi sui 100 metri, ma in entrambe le occasioni ha beneficiato di un vento ben oltre il limite imposto dal regolamento (2,0 m/s) per la ratifica delle prestazioni a fini statistici.Il formidabile velocista, in gara con la maglia del Queensland, si è espresso in 9.99 sia in batteria (brezza a favore di 3,5 m/s) che in finale (Eolo lo ha aiutato con un sostegno alle spalle di 2,6 m/s). Già da tempo questo atleta è sotto i riflettori e si sprecano i paragoni con Usain Bolt, ma staremo a vedere se l’oceanico saprà raggiungere il livello di una delle grandi icone dello sport contemporaneo. A dicembre aveva fatto parlare di sé, sfrecciando sul rettilineo in 10.