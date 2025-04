Consolidamento del costone di Castello di San Giorgio a Tusa | il finanziamento della regione

della regione Siciliana Renato Schifani, interviene a Tusa, nel Messinese, finanziando con 1,3 milioni di euro i lavori di Consolidamento del costone roccioso di Castello San Giorgio nei suoi due versanti, est e ovest.

