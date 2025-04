Lucio Dalla sbarca su TikTok | un viaggio inedito nella vita e nella musica del grande cantautore

Da oggi, giovedì 10 aprile, è attivo il profilo ufficiale TikTok di Lucio Dalla dedicato a raccogliere e condividere contenuti ufficiali come filmati storici e fotografie inedite che raccontano la vita e la carriera di uno dei più grandi cantautori italiani di sempre, geniale nella sua eccentricità, inarrestabile, spirito libero e provocatore.Nato a Bologna il 4 marzo 1943 e scomparso nel 2012, Lucio Dalla ha lasciato un'impronta indelebile nella musica italiana grazie alla sua capacità di innovare e sperimentare mantenendo sempre uno stile riconoscibile. La sua carriera ha attraversato diversi decenni, durante i quali ha esplorato vari generi musicali, dal jazz al pop, e ha fatto suo un universo poetico capace di spaziare Dalla canzone politica alle ballate d'amore. Canzoni come "Caruso", "Attenti al lupo", "Piazza grande", "4 marzo 1943" e "Anna e Marco" continuano a emozionare e ispirare persone di tutte le età.

Lucio Dalla sbarca su TikTok: un viaggio inedito nella vita e nella musica del grande cantautore.

