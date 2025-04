Romadailynews.it - Cina-Italia: mostra co-organizzata su cavalieri attira visitatori a Shenzhen

Deiammirano l’armatura di un cavaliere alla“Acciaio glorioso: la vita di un cavaliere tra armatura, lame e onore”, ieri 9 aprile. Lahato una folla difin dall’apertura, il 21 marzo, presso il Nanshan Museum di, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. Co-dal Nanshan Museum e dai Musei Reali di Torino in, lapresenta 140 pezzi (set) di reperti, tra cui armature, armi, dipinti e documenti, offrendo un’esposizione completa dell’evoluzione e del fascino culturale della cavalleria europea. Lae’ suddivisa in quattro sezioni, che presentano rispettivamente i tre principali equipaggiamenti del cavaliere: armature, armi e cavalli da guerra, svelando la vita di questi personaggi, spiegando il loro declino in tempi moderni e illustrando come la cavalleria si sia trasformata da professione a simbolo culturale.