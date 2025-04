I piani di riarmo e le piazze per la pace | ne hanno parlato Gomez e De Carolis Rivedi la diretta

I piani di riarmo e le piazze per la pace: ne hanno parlato il direttore del Fatto quotidiano.it e condirettore del Fatto Quotidiano, Peter Gomez, e il giornalista Luca De Carolis in una diretta riservata in anteprima agli abbonati del canale Youtube.

