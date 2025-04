Trump usa i dazi per plasmare il commercio Scrive Vicenzino

Un fattore chiave che motiva il presidente statunitense Donald Trump è la necessità di proiettare potenza, e la volontà di usarla quando necessario. Nonostante una pausa di 90 giorni sui maggiori oneri per la maggior parte delle nazioni, principalmente quelle disposte a negoziare con gli Stati Uniti, il blitz globale sui dazi rappresenta un tentativo di riconfigurare e trasformare le relazioni commerciali degli Stati Uniti a livello mondiale. Fondamentalmente, si tratta di una mossa geopolitica rivolta a diversi paesi, ma in particolare alla Cina, che da anni conduce la propria strategia di potere – alcuni direbbero addirittura una guerra irregolare – contro gli Stati Uniti, l'Occidente e altri. I titoli che annunciavano che Trump aveva ceduto alle pressioni interne ed esterne sono generalmente ancora prematuri.

