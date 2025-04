Firenze | studenti investiti da auto al Galluzzo mentre attraversano sulle strisce Due ragazzi feriti

Firenze, studenti investiti sulle strisce da un'auto al Galluzzo: 2 feriti lievi. Incidente stamani al Galluzzo, due studenti investiti. Attraversano sulle strisce, investiti e feriti due studenti.

Firenze, studenti investiti sulle strisce da un'auto al Galluzzo: 2 feriti lievi - La vettura, secondo le prime ricostruzioni, si era immessa da piazza Acciaioli su via Silvani in direzione di Impruneta-Cascine del Riccio. L'incidente c'è stato all'altezza dell'incrocio di via del ... (corrierefiorentino.corriere.it)

