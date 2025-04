Musica Aria | il nuovo viscerale grido punk di Simone Panetti tra vita al limite e speranza

Leggi su Ildenaro.it

Pantti – uno dei creator e streamer più creativi – torna con une sorprendente progettole: da venerdì 11 aprile sarà disponibile ilsingolo “” (Thamsanqa/The Orchard), prodotto da Lenny Delicious e Auroro Borealo.“” è un branohardcoree senza filtri, che racconta laale il bisogno disperato di ossigeno, di qualcuno o qualcosa che ti faccia sentire ancora vivo. Sirene, marciapiedi, sangue e corpi lasciati andare: “” è una corsa senza casco, un abbraccio sudato, un’esplosione emotiva che non cerca spiegazioni ma ti esplode in faccia.Una dichiarazione di sopravvivenza in, per chi si sente perso ma vuole tornare a respirare. Anche solo per un attimo.Il brano arriva a poche settimane dal debutto live assoluto diche sarà in tour, prodotto da Vivo Concerti, in 4 città italiane: Bologna (domenica 4 maggio 2025 @ Locomotiv Club), Roma (lunedì 5 maggio 2025 @ Largo Venue), Torino (mercoledì 7 maggio 2025 @ Hiroshima Mon Amour) e Segrate (MI) (venerdì 23 maggio 2025 @ Mi Ami 2025).