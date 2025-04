Secoloditalia.it - Sex & dazi, Trump attacca Pechino anche nelle alcolve: “Al personale Usa in Cina vietati i rapporti sessuali con cinesi”

Chissà il grande David Bowie cosa penserebbe di un “embargo” politico sulle donne, lui, autore di quel bellissimo brano d’amore, “China girl”. Ma, si sa, e la guerra deinon risparmia nele alcove. Il governo americano ha vietato al proprioindi averecon i cittadini locali, inclusi parenti e contractor nella sicurezza. La nuova linea, fa sapere Repubblica, è stata introdotta a gennaio dall’ambasciatore uscente Usa Nicholas Burns, ma quando Donaldaveva già annunciato l’intenzione di scatenare la guerra dei. “Vietato fraternizzare con i locali, e non in senso biblico”, ordina la nuova amministrazione americana per le missioni Usa in, l’ambasciata die i consolati di Guangzhou, Shanghai, Shenyang e Wuhan, oltre al consolato nel territorio semiautonomo di Hong Kong.