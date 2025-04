Calcionews24.com - Monza Venezia, Nesta prende appunti: «Annata dura, ma formativa. Futuro? Ecco cosa può succedere»

Leggi su Calcionews24.com

: «, mapuò» Nella conferenza stampa che anticipa il match del suo, in casa del, ha parlato Alessandroanalizzando diversi temi. RIMPIANTI – «No, dico che non ho rimpianti per essere tornati. Credo nel lavoro e nel fatto che si possa .