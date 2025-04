Serie D Virtus | niente trasferta per i tifosi biancazzurri contro il Matera

Virtus Francavilla Calcio comunica che, per la gara Matera FC - Virtus Francavilla Calcio in programma Domenica 13 Aprile, ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “XXI SETTEMBRE- FRANCO SALERNO ” di Matera, valevole per la 31^ giornata del Campionato di Serie D girone H, la trasferta è preclusa alla. Brindisireport.it - Serie D, Virtus: niente trasferta per i tifosi biancazzurri contro il Matera Leggi su Brindisireport.it Francavilla Calcio comunica che, per la garaFC -Francavilla Calcio in programma Domenica 13 Aprile, ore 15:00 presso lo Stadio Comunale “XXI SETTEMBRE- FRANCO SALERNO ” di, valevole per la 31^ giornata del Campionato diD girone H, laè preclusa alla.

Virtus Francavilla, Magrì torna in azione. Niente ds e cambio di staff tecnico. Padova, mister Andreoletti: «Niente presunzione contro la Virtus Verona. Valente dal 1’ idea concreta». Il Match of the Week ancora in Serie D: vincono Borghesiana e Virtus Invicta Pomezia. Albarella Rosolina Mare-Virtus Bagnoli Arre 0-0: per gli arancioneri tante occasioni ma niente reti. Niente da fare, la Virtus Ragusa non sa più vincere. Razzismo match basket: 2 anni Daspo per madre che ha insultato, no squalifica a cestista. Ne parlano su altre fonti

Serie D: Virtus Ciserano e Caravaggio in difficoltà, Villa Valle avanza - Le squadre bergamasche affrontano sfide cruciali in Serie D: Virtus Ciserano e Caravaggio lottano per la salvezza, Villa Valle punta ai playoff. (msn.com)

Serie D, l’Igea Virtus riparte dal Pompei per avvicinare la salvezza. Il Siracusa non può distrarsi con il Licata - BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Dopo due settimane di stop – una per la pausa del campionato, l’altra per la convocazione del giovane Maggio alla “Viareggio Cup” con la Rappresentativa di Serie D – l’Igea ... (goalsicilia.it)

Serie D, Costa d'Amalfi-Virtus Francavilla: l'orario dell'incontro - È stato reso noto l'orario della partita tra Costa d'Amalfi e Virtus Francavilla, in programma domenica 23 marzo allo stadio Pasquale Novi e valevole per la ventottesima giornata del campionato di ... (brindisireport.it)