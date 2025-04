Iodonna.it - Diversamente cool. Le it Bag per chi ama vestire fuori dal coro, e al logo esibito preferisce una forma riconoscibile e poco vista

Nel mare magnum di borse di tendenza per la Primavera-Estate 2025, orientarsi è davvero difficile. L’offerta è talmente vasta che spesso l’attenzione ricade su modelli visti e rivisti. La corsa all’ultimo accessorio cult non solo costa parecchia fatica, ma anche un’ingente somma di denaro. Perché spendere uno sproposito per una borsa firmata al braccio di tutte le influencer, che chiunque riconosce al primo sguardo? La risposta, per la maggior parte delle acquirenti, è insita nella domanda. Ma non per chi ama vestirsi con discrezione, mantenendo un elegante basso profilo. Cosa c’è nella borsa di una star di Hollywood? Lo svela Jennifer Garner X Leggi anche › Un tuffo nel passato.