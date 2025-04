Muore a 35 anni in un incidente stradale in Australia Casalbodino piange Ludovica Piscicelli

Ludovica Piscicelli, 35 anni, è morta in Australia in seguito a un grave incidente stradale. Il dramma si sarebbe consumato nella notte tra l'8 e il 9 aprile nei pressi di Perth, dove la giovane si era trasferita da tempo per motivi di.

