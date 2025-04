Roma a Piazza del Popolo il 173esimo anniversario della Polizia

Piazza del Popolo, a Roma, i festeggiamenti per il 173esimo anniversario della nascita del corpo della Polizia di Stato. Presenti, tra le diverse cariche politiche e istituzionali del paese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quello della Camera Lorenzo Fontana, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Vittorio Pisani. L'occasione è stata anche il momento per assegnare medaglie e riconoscimenti ai più meritevoli. Tgcom24.mediaset.it - Roma, a Piazza del Popolo il 173esimo anniversario della Polizia Leggi su Tgcom24.mediaset.it Sono andati in scena indel, a, i festeggiamenti per ilnascita del corpodi Stato. Presenti, tra le diverse cariche politiche e istituzionali del paese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, quelloCamera Lorenzo Fontana, la presidente del consiglio Giorgia Meloni, il ministro degli interni Matteo Piantedosi e il capoVittorio Pisani. L'occasione è stata anche il momento per assegnare medaglie e riconoscimenti ai più meritevoli.

Festa della Polizia, Piazza del Popolo si trasforma nel Villaggio della Legalità. VIDEO Roma, a piazza del popolo il 173° anniversario della Polizia - LaPresse. Roma: un weekend con la al Villaggio della legalità. Sito Istituzionale | Internazionali di Roma, presentata l'edizione 2025. Internazionali BNL d’Italia, confermato il campo da tennis a piazza del Popolo. Dal Pd al popolo della pace, la piazza di Conte sarà fatta di tante anime. Ne parlano su altre fonti

Festa della Polizia, Piazza del Popolo si trasforma nel Villaggio della Legalità - Roma si appresta a celebrare il 173esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia di Stato con una grande cerimonia istituzionale e un evento ... (funweek.it)

Roma, a piazza del popolo il 173° anniversario della Polizia - Sono andati in scena in piazza del Popolo, a Roma, i festeggiamenti per il 173° anniversario della nascita del corpo della Polizia di Stato. Presenti, tra le diverse cariche politiche e istituzionali ... (msn.com)

Polizia di Stato, a Piazza del Popolo le celebrazioni per il 173° anniversario - Oggi la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario dalla sua fondazione con una solenne cerimonia nazionale che si terrà nell’incantevole cornice di Piazza del Popolo, ... (msn.com)