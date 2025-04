LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Soler passa per primo al GPM di Gontzagaraigane

DIRETTA LIVE15.26 Marc Soler (UAE Team Emirates XRG) passa per primo al GPM di Gontzagaraigane, seguono Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike)15.23 Nel frattempo si è ridotto, e non di poco, il vantaggio deu fuggitivi. Avanti solo di 0’40”.15.20 I fuggitivi sono adesso vicini ai piedi di Gontzagaraigane.15.17 Al passaggio precedente di Muniketagane Ben Healy (EF Education-Easy Post) si è preso 3 punti, due per Quinn Simmons (Lidl-Trek), uno per Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).15.15 Il gruppo prende quota: adesso lo scarto con i fuggitivi è di 1’15”.15:12 Ci sono quindi nove corridori nel gruppo di testa: si tratta di Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Marc Soler (UAE Team Emirates XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-Easy Post), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), Finn Fisher-Black (Red Bull-BOTA hansgrohe) eL eo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale)15. Oasport.it - LIVE Giro dei Paesi Baschi 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Soler passa per primo al GPM di Gontzagaraigane Leggi su Oasport.it CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.26 Marc(UAE Team Emirates XRG)peral GPM di, seguono Andrea Bagioli (Lidl-Trek) e Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike)15.23 Nel frattempo si è ridotto, e non di poco, il vantaggio deu fuggitivi. Avanti solo di 0’40”.15.20 I fuggitivi sono adesso vicini ai piedi di.15.17 Alggio precedente di Muniketagane Ben Healy (EF Education-Easy Post) si è preso 3 punti, due per Quinn Simmons (Lidl-Trek), uno per Mauro Schmid (Team Jayco AlUla).15.15 Il gruppo prende quota: adesso lo scarto con i fuggitivi è di 1’15”.15:12 Ci sono quindi nove corridori nel gruppo di testa: si tratta di Ben Healy (EF Education-Easy Post), Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Marc(UAE Team Emirates XRG), Andrea Bagioli (Lidl-Trek), Alex Baudin (EF Education-Easy Post), Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), Finn Fisher-Black (Red Bull-BOTA hansgrohe) eL eo Bisiaux (Decathlon AG2R La Mondiale)15.

