Chabal choc | Non ricordo nulla delle partite che ho giocato e della nascita di mia figlia

partite giocate con la Francia e club come Sharks e Lione, ma anche la nascita della figlia. Sebastien Chabal, 47 anni, mitico rugbista transalpino, denuncia drammaticamente quali possano essere le conseguenze di violenti scontri di gioco sul campo. "Non ho nessun ricordo, neppure di un solo secondo di una partita di rugby che ho giocato – dice l’ex grande terza linea dei Bleus, coi quali ha giocato 62 match – in un'intervista al canale Youtube Legend. “Non mi ricordo di una sola delle 62 Marsigliesi che ho sentito suonare”, conferma l’ex giocatore che ha vestito anche le maglie di Bourgoin, del Racing 92 e del Sale in Inghilterra . Chabal afferma però di non aver mai consultato un neurologo: “Per fare cosa? La memoria non tornerà”, afferma, aggiungendo di non avere più nessun ricordo neppure della nascita di sua figlia. Sport.quotidiano.net - Chabal choc: “Non ricordo nulla delle partite che ho giocato e della nascita di mia figlia” Leggi su Sport.quotidiano.net Parigi, 10 aprile 2025 – Non ricorda non solo le innumerevoligiocate con la Francia e club come Sharks e Lione, ma anche la. Sebastien, 47 anni, mitico rugbista transalpino, denuncia drammaticamente quali possano essere le conseguenze di violenti scontri di gioco sul campo. "Non ho nessun, neppure di un solo secondo di una partita di rugby che ho– dice l’ex grande terza linea dei Bleus, coi quali ha62 match – in un'intervista al canale Youtube Legend. “Non midi una sola62 Marsigliesi che ho sentito suonare”, conferma l’exre che ha vestito anche le maglie di Bourgoin, del Racing 92 e del Sale in Inghilterra .afferma però di non aver mai consultato un neurologo: “Per fare cosa? La memoria non tornerà”, afferma, aggiungendo di non avere più nessunneppuredi sua

Chabal choc: “Non ricordo nulla delle partite che ho giocato e della nascita di mia figlia”. Ne parlano su altre fonti

Ex rugbista francese Chabal ha perso memoria delle sue partite - L'ex nazionale francese di rugby, Sébastien Chabal, non ha "più nessun ricordo" delle partite che ha disputato in carriera, probabilmente a causa delle commozioni cerebrali riportate durante gli scont ... (ansa.it)

Chabal ha perso la memoria: “Non ricordo nulla della mia vita. Nessuna partita, solo 2-3 momenti” - Sebastien Chabal, uno degli sportivi più popolari di Francia, ha parlato dei problemi di memoria molto gravi legati alla sua avventura professionale ... (fanpage.it)

Il dramma dell'ex campione di rugby: "Non ricordo nulla della mia vita. Quello non ero io..." - ROMA - Sébastien Chabal ha recentemente rivelato di soffrire di gravi problemi di memoria. L’ex rugbista francese, in un'intervista al podcast "La Table Ovale", ha confessato di non ricordare praticam ... (corrieredellosport.it)