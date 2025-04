Secoloditalia.it - Monfalcone, l’islamico candidato sindaco umilia l’inviata di ‘Fuori dal coro’: “Con te non parlo, sei piccola, mandami il tuo capo” (video)

, in Friuli Venezia Giulia, scene di ordinaria follia (o sharia) contro un’inviata dei Rete 4. Nonostante il Consiglio di Stato abbia ribaltato la decisione del TAR e abbia stabilito che sono vietate le moschee “fai da te”, gli islamici continuano a sfidare la legge italaina. La sentenza prescrive dopo anni di battaglie che non si potrà più pregare in luoghi illegali; e nessun edificio affittato o comprato per altri scopi potrà venir trasformato in un luogo di culto. Nonostante ciò, nella città in provincia di Gorizia il divieto non viene ancora rispettato. Per questo “Fuori dal Coro”, talk di approfondimento politico di Rete4, condotto da Mario Giordano ha inviato le sue telecamere.Fuori dal coro, giornalistata dalislamicoMai si sarebbe aspettatadel programma, Serena Pizzi, di essere trattata da donna “inferiore” così platealmente e insolentemente in una sorta di scena di ordinaria sottomissione.