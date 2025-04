Connessione Internet down a Cogliate e Ceriano Laghetto secondo guasto in una settimana per Open Fiber

Connessione in fibra ottica per centinaia di utenti tra Cogliate e Ceriano Laghetto. Anche oggi, come il 4 aprile scorso, da diverse ore il servizio di Connessione Internet con fibra ottica a domicilio (Ftth) curato da Open Fiber è disattivato. Sul fornitore principale di fibra ottica Open Fiber si appoggiano tutti . Ilnotiziario.net - Connessione Internet down a Cogliate e Ceriano Laghetto, secondo guasto in una settimana per Open Fiber Leggi su Ilnotiziario.net Nuovi problemi con lain fibra ottica per centinaia di utenti tra. Anche oggi, come il 4 aprile scorso, da diverse ore il servizio dicon fibra ottica a domicilio (Ftth) curato daè disattivato. Sul fornitore principale di fibra otticasi appoggiano tutti .

