MotoGP, Francesco Bagnaia: "Penso che la pista in Qatar sia migliore per me"

vuol ripartire dalla vittoria domenicale di Austin (USA) il suo incedere nel Mondiale 2025 di. La tappa texana gli ha riservato un successo inatteso, conseguenza anche della caduta di Marc Marquez, di cui Pecco ha saputo approfittare. Nell’appuntamento in, il piemontese è confidente anche sulla base del proprio passato a Lusail.“Mi sento bene, mi piace la. Siamo sempre stati competitivi qua. Ad Austin abbiamo fatto un ottimo lavoro e un passo in avanti, ma il lavoro non è finito. Dobbiamo proseguire nella stessa direzione del Texas. Ho vinto per una caduta di Marc, ne sono consapevole. Austin è sempre stata una gara difficile per me, mentre qui è sempre andata meglio“, ha raccontato in conferenza stampa.“che questasiaper me, dobbiamo lavorare su frenata e ingresso in curva.