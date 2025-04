Il crack Moncaro impatta su vini marchigiani Ma sale il prezzo medio

vinitaly, dopo il fallimento della grande cooperativa. Bernetti: "Abbiamo scavallato un annus horribilis" Luci e ombre nel bilancio di Imt ataly, dopo il fallimento della grande cooperativa. Bernetti: "Abbiamo scavallato un annus horribilis"

Vino Marche, Bernetti (IMT): "focus su Italia e su enoturismo". Timori sui dazi di Trump.

Crac Moncaro, soci in lacrime per i risparmi bloccati: la rinascita della cooperativa spinta da un comitato - MONTECAROTTO In principio, doveva essere un incontro – dibattito per “il rilancio della Moncaro” rivolto a tutti, quello organizzato ieri al teatro comunale di Montecarotto. Ma dalla folta ... (msn.com)

Moncaro dà segni di vita tra uve, acconti e Vinitaly: ecco cosa sta succedendo - MONTECAROTTO - Lancia segnali forti di ripresa Terre Cortesi Moncaro. Sarà presente alle due più importanti fiere internazionali del vino. A metà marzo alla Prowein di Düsseldorf e dal 6 al 9 ... (msn.com)