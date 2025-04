Amica.it - Cristina è nei guai e il più deluso di tutti è Pietro: ecco cosa succede nella sesta puntata di "Che Dio ci aiiuti 8" stasera in tv

Per gli adolescenti tutto è estremo. Soprattutto l’amore. Lo abbiamo scoperto soprattutto in questa ottava stagione di Che Dio ci aiuti. Una delle più longeve serie tv in onda, con grande successo, su Rai 1. Ed è qui che,in tv alle 21.30 (in contemporanea streaming su RaiPlay, dove ci sono anche quelle già andate in onda e le stagioni precedenti) ci dà appuntamento ladella fiction che ha al centro le storie che ruotano attorno a delle suore. In questo caso, suor Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi. I ragazzi che però frequentano la casa famiglia di Roma, Casa del Sorriso, diretta dallo psichiatra Lorenzo (Giovanni Scifoni), viste le loro difficoltà, fanno più fatica a fidarsi degli altri rispetto ai coetanei.